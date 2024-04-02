أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى نحو 33 ألفاً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى نحو 33 ألفاً
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 32916 شهيداً، و75494 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 71 شخصا، وإصابة 102 آخرين.
وأوضحت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويتواصل لليوم التاسع والسبعين بعد المائة، العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
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