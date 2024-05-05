أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ شعلان الأبيض

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ شعلان الأبيضبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ المناضل/ شعلان بن شعلان الأبيض، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع .

واشار الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد كواحد من مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر، والى اسهاماته في مجال التنمية المجتمعية وإصلاح ذات البين .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / معين شعلان الأبيض، وإخوانه، وكافة آل الأبيض بمديرية خارف محافظة عمران ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".