أخبار اليمن : ارتفاع عدد المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال إلى 25

ارتفاع عدد المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال إلى 25
ارتفع عدد المعتقلات الفلسطينيات إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر السبعة الأخيرة، إلى 25، بينهن أربع صحفيات ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء ومعتقلين وطالبات.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن المعتقلات الإداريات هن من بين 82 معتقلة يقبعن في سجن الدامون الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جراء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهن.
وأشار إلى أن الاحتلال أصدر، بعد السابع من أكتوبر الماضي، ما يزيد على 5900 أمر اعتقال إداري، شملت الفئات كافة، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن الفئة الأبرز من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى الصحفيين والمحامين والأطباء والمعلمين والطلبة والمهندسين والعمال والحقوقيين والنشطاء.
جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عمليات الاعتقال الإداري، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيا، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة، منذ 221 يوما، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية أبريل الماضي إلى 3424.
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