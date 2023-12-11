إطلاق صفارات الإنذار في سديروت وكيبوتس بغلاف غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في سديروت وكيبوتس نير عام في غلاف غزة.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بارتفاع عدد ق.تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى101 جندي وضابط.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مق.تل 4 من قوات الاحتلال الإسرائيلية المشاركة في الحرب علىقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إنه تم مق.تل 4 ضباط وجنود خلال المعارك البرية داخل غزة، كماأصيب جنديا احتياط افي الكتيبة 8111، بجروح خطيرة.