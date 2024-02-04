نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 فلسطينيا من الضفة منذ مساء الأمس.. والإجمالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 01:28 مساءً - قال نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6512 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد النادي والهيئة أن 14 فلسطينيا جرى اعتقالهم منذ مساء الأمس وحتى صباح الأحد.

وأوضح النادي والهيئة، أن حصيلة الاعتقالات تشمل من اعتُقِلوا من المنازل، وعند الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وكان الاحتلال قد اقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس وحاصر أحد البيوت ثم انسحب بعدما اعتقل شابا فلسطينيا.

وأشار بيان صادر عن النادي والهيئة إلى أن قوات الاحتلال تمارس خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، تجاوز منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 380 شهيدا.