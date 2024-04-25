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مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الخميس عند مستوى 4713.64 نقطة، مرتفعا بـ 6.5 نقطة، وبنسبة 0.14 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 4707.10 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الخميس عند مستوى 4713.64 نقطة، مرتفعا بـ 6.5 نقطة، وبنسبة 0.14 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 4707.10 نقطة. وبلغت قيمة التداول 15 مليونا و258 ألفا و320 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 14.9 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول، والتي بلغت 13 مليونا و282 ألفا و660 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.001 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.13 مليار ريال.

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