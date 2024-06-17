ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 37347 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 03:31 مساءً - أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.347، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85372 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرتين أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 73 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

في المقابل، قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن القصف الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي، حوّل القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة الذين يقفون على حافة المجاعة أمر شبه مستحيل.

وأشار إلى أن المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة تعرضوا لضرر مفرط وهناك تسييس للمساعدات وسط انتشار الجوع والمرض.

وأوضح أن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة في غزة قتلوا بأعداد غير معقولة.

وذكر أن الأسلحة استمرت بالتدفق إلى إسرائيل من واشنطن ودول أخرى رغم التأثير المروع للحرب على المدنيين بغزة.