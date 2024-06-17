حركة فتح: القانون الدولي يدين كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 06:31 مساءً - أكد أمين سر حركة فتح زياد تيم، أن القانون الدولي يدين كافة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال أمين سر حركة فتح -في تصريح خاص لقناة "النيل للأخبار" اليوم الاثنين- إنه مطلوب من المؤسسات الدولية تطبيق القانون الدولي بخصوص الأسرى الفلسطينين الذين يتعرضون إلى إرهاب حقيقي كما يتعرض سكان غزة إلى كافة أشكال الإرهاب.

وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب كل المجازر بحق الشعب الفلسطيني بحسب التقارير الأممية وتقارير منظمات حقوق الإنسان.

وشدد على أنه يجب أن تأخذ محكمة العدل الدولية قرارا بحق الذين ارتكبوا المجازر في قطاع غزة وكل أشكال القتل والإرهاب والإبادة الجماعية.

وأوضح تيم أن القانون الدولي يجب أن يأخذ مجراه إما الآن أو لاحقا ، مشيرا الى أن نتانياهو يريد أن يكون القرار بيده لأنه يعلم جيدا أنه سيذهب الى محاكمة داخلية وسيذهب الى المحكمة الجنائية الدولية للاقتصاص منه لارتكابه جرائم حرب.

وأكد أمين سر حركة فتح أنه رغم أن الاحتلال يواصل سياسة الضغط والتجويع إلا أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق آماله وطموحاته في تحقيق دولته.

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو هي ما كان يتعين حلها، وليس (كابينيت الحرب) فحسب.

جاء ذلك في منشور مقتضب، على حسابه الشخصي على موقع (إكس) ردا على تقرير قناة (كان) الرسمية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء نتنياهو حل كابينيت الحرب، الليلة الماضية، بعد انسحاب وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين منه، وهما بيني جانتس وجادي أيزنكوت.

وأعلن نتنياهو حل المجلس الحربي الذي تشكل لقيادة الحرب على قطاع غزة، بعد أسبوع تقريبا من انسحاب جانتس وأيزنكوت، ووسط تقارير عن إلحاح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير للانضمام للمجلس.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن نتنياهو قرر تشكيل مجلس جديد باسم "المطبخ الصغير".

ورجحت صحيفة "هآرتس" أن يضم هذا المجلس وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر فقط.

نادي الأسير الفلسطيني .. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 640 طفلاً فلسطينياً منذ بداية الحرب

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 640 طفلاً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضح النادي في بيان له أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الأطفال الفلسطينيين في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن معظم هؤلاء الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي والنفسي خلال اعتقالهم واستجوابهم.

وأكد نادي الأسير أن سياسة الاعتقال المتزايدة للأطفال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، التي تلزم الدول بحماية حقوق الأطفال وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف أو سوء المعاملة. ودعا النادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين.

وأضاف البيان أن الأطفال المعتقلين يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، حيث يتعرضون للإهمال الطبي والحرمان من الزيارات العائلية والتعليم، مما يؤثر سلباً على صحتهم النفسية والجسدية.

واختتم نادي الأسير بيانه بالتأكيد على مواصلة الجهود لمتابعة قضية الأطفال المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم، مطالباً بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله.