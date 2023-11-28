كاظم الساهر يقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة بـ" Hold your fire"

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب الفنان كاظم الساهر، من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر قناته الخاصة على اليوتيوب بأغنيته الجديدة "Hold your fire"، والتي طرحها منذ 4 أيام تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

تعرف علي تحديات أغنية كاظم الساهر

كشف النجم العراقي كاظم الساهر عن أبرز التحديات التي واجهته في تلحين أحدث أغانيه، Hold Your Fire، وغنائها باللغة الإنجليزية.

وقال كاظم الساهر في تصريحات لبرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية: "الصعوبة كانت في أنني نادرا ما أغني باللغة الإنجليزية، وتلحين الكلام أصابني بالتوتر، وسألت نفسي مثل المجنون ما دخلك بهذا العمل واللغة العربية هي ملعبك، فتركت الأوراق والبيانو وعانيت لأكثر من ليلة من هذا الموضوع".

وأضاف: "بعد أول تسجيل في الأستوديو سمعت لكنتي في اللغة الأنجليزية ولم تعجبني، وصديقي الأمريكي سمعها وضحك وطلب مني التمرين أكثر، وحتى بعد 4 مرات تسجيل لم تعجبني اللكنة، وفي النهاية سافرت إلى نيويورك وحصلت على مساعدة من مطربي الأوبرا، وطلبت من أحدهم غناء الأغنية لأسمع اللكنة وواصلت التمرين عليها".

كاظم الساهر يستعين بحفيدتيه لتقييم أدائه باللغة الإنجليزية

وكشف كاظم الساهر عن أنه استعان برأي حفيدتيه وسام وآية في تقييم أدائه باللغة الإنجليزية قائلًا: "أخذت الأغنية لحفيدتي وسام، وأول مرة قالت جدو 70%، وغنيتها مرة ثانية وثالثة، وبعد يومين عدت لحفيدتي فقالت 95%، وحفيدتي آية قالت 97%، لكن هذه مجاملة وأعتقد أنني وصلت إلى 85%، لكنها كانت معاناة جميلة أن أتحدى نفسي في هذا العمر.

وطرح كاظم الساهر عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية Hold Your Fire باللغة الإنجليزية، والتي يطلق من خلالها نداء لإنهاء الحرب في فلسطين.

وكان كاظم الساهر كشف تفاصيل أغنية Hold Your Fire من خلال عدة صور نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من كواليس تحضيرات الأغنية، وكتب معلقًا عليها: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية HoldYourFire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة. ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

تفاصيل أغنية كاظم الساهر لدعم فلسطين

وأغنية Hold Your Fire تلحين كاظم الساهر، كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

تأجيل حفلات كاظم الساهر

يذكر أن كاظم الساهر أعلن عن تأجيل عدد من حفلاته الغنائية تضامنا مع أهالي غزة، ومنها حفله في قطر وحفل آخر في عمان.