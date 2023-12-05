نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي علي ناعية ناهد فريد شوقي: كانت سيدة عظيمة عاشقة للفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت الإعلامية إنجي علي المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

منشور إنجي علي



ونشرت إنجي علي، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله تتوالى الأحزان وفقدان الأحباب، انتقلت إلى رحمة الله الأستاذة والغالية الست الجميلة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي حبيبتي كانت سيدة عظيمة عاشقة للفن".

إنجي علي عن ناهد فريد شوقي: كانت حريصة أنها تقدم أعمال مهمة في زمن لم تكن فيه السينما في أفضل حال

وأضافت: "كانت حريصة طول الوقت أنها تقدم أعمال مهمة في زمن لم تكن فيه السينما في أفضل حال.. رحلت في صمت، بقدم عزائي إلى حبيبتي ناهد السباعي والأسره الكريمه ربنا يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويصبركم على فراقها نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

وفاة ناهد فريد شوقي

ونشرت الفنانة آية سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا أعلنت فيه رحيل ناهد فريد شوقى، والدة زوجها الفنان محمد السباعي، حيث كتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمى الثانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".