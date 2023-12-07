الموت يفجع مصطفى خاطر في والدة زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر عن وفاة والدة زوجته منذ ساعة وذلك عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب مصطفى خاطر معلقًا: توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال وصلاة الجنازة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بعد صلاة العصر إن شاء الله ادعو لها بالرحمة والمغفرة.

انتهاء مصطفى خاطر من تصوير البيت بيتي

جدير بالذكر أن انتهى الفنان مصطفى خاطر من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد البيت بيتي 2 استعداد لعرضه على منصة شاهد خلال الفترة القادمة.

وصورت أسرة مسلسل «البيت بيتي» الجزء الثاني، آخر مشاهد العمل في أكثر من لوكيشن تصوير، إذ تم بناء ديكور رئيسي كامل للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تحت إشراف المهندس باسل حسام، وجرى تصوير جزء كبير من المسلسل داخله، وتدور أحداث المسلسل في هذا الجزء داخل فندق، على عكس الجزء الأول الذي تم داخل قصر.

وتم تصوير المسلسل في أكثر من لوكيشن، منها “مدينة الإنتاج الإعلامي، منطقة شبرامنت في الجيزة، شوارع بالقاهرة”، كما تم تصوير يومين في “العين السخنة”، وكانت آخر مشاهد تم تصويرها “داخل مقبرة فرعونية حقيقية” تم الاستقرار على إنهاء المشاهد بداخلها.

ويشارك فيه مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، إلى جانب كل من سامي مغاوري، ميرنا جميل، إيمان الشريف، نشوى علي، سليمان عيد، محمود حافظ، علا رامي، محمد محمود عبد العزيز، مي القاضي، وآخرين، والعمل من تأليف كريم سامي، وإخراج خالد مرعي، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وتدور أحداث المسلسل في إطار الرعب الكوميدي.

آخر أعمال مصطفى خاطر

يذكر أن مصطفى خاطر يشارك حاليًا في مسرحية قصة حياة أمي التي تعرض بموسم الرياض، ويجسد دور أب يسافر أبناؤه للخارج ويهملونه ولا يسألون عليه، مما يثير حزنه.

ويُشار إلى آخر أعمال مصطفى خاطر الدرامية هو مسلسل كشف مستعجل، والذي شارك فيه في الموسم الرمضاني الماضي، ودارات أحداثه فى إطار كوميدي، وشارك في المسلسل أيضًا كل من هنادي مهنا، إلهام وجدي، وعدد آخر من الفنانين.