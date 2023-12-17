أحمد الرافعي لـ "دوت الخليج الفني": هذا سبب حماسي لـ "زينهم".. وأتمنى أن تقدم الدراما أعمالا كثيرة عن فلسطين هذه الفترة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - قلما نجد فنانًا يتميز في اللغة العربية الفصحى بالإضافة إلى أن تكون لديه موهبة مميزة، في ذات الوقت وهو ما حققه الفنان أحمد الرافعي، الذي فرض حضوره ونجح في أن يجعل المشاهد يحبه في عمل وفي عمل آخر يكرهه تماما كما فعل في مسلسلات “ ستهم” و“ رسالة الإمام” فيما كرهه الجمهور في مسلسل “ضرب نار”، وهذه المرة ابهرنا بدور رجل القضاء الذي يريد يحقق العدل في مسلسل “ زينهم”، وكان للفجر الفني نصيب من الحوار مع الفنان أحمد الرافعي ليحدثنا عن دوره في مسلسل “زينهم”.

ناجي منير مسلسل “زينهم"



ما الذي حمسك لدور ناجي منير ؟



سبب حماسي للدور ناجي منير وهو العالم الخاص بالعمل وهو "مشرحة زينهم" وعالم الطبيب الشرعي "زينهم" فهو عالم دراماتيك للغاية، يتلقى فيه مصائب عند قوم آخرين، وشديد الثراء دراميًا، وكنت أتمني أن يتناول عالم " الطبيب الشرعي " في الدراما، بالإضافة إلي أن الذي تناول هذا العالم هو طبيب في البداية وهو الطبيب محمد سليمان عبد المالك وهو من أهم الكُتب هذا الجيل ودائمًا أعماله تدور حول "هنا والآن" وظهر ذلك في عدة أعمال أبرزها "راجعين يا هوي، ويوميات زوج معاصر، صوت وصورة، غيرهم "، والمخرج يحيي إسماعيل والتجربة كانت سلسة وممتعة إلي أبعد الحدود، وأخيرًا وليس آخرًا بطل العمل أحمد دواود، فنحن كنا برفقة بعض في الممارسات الأولية للمهنة ولحظات صعود، فعندما كنت أدرس بالمعهد وأحمد دواود كان بمركز الإبداع الفني وكنت أذهب إلي مشاهدة العروض المسرحية له، وكانت التجربة معاه فاتحة للشهية للتمثيل.

كيف جهزت نفسك للدور؟



تجهزت للدور عن طريق جمع المعلومات عن عالم الشخصية والسلطة القضية والدور والعالم الخاص للعمل الإبداعي الذي تناوله، بالإضافة إلي النظر للأبعاد الفيزيقية ونفسية والإجتماعية، والإحتكاك مع النماذج مثل شخصية ناجي منير من خلال الجهات المقربين لنا، واتعايش كشخصية ناجي في الحياة الطبيعية.

ما الصعوبات التي واجهتك في المسلسل ؟



كان لا يوجد صعوبات واجهتني في هذا العمل، فالعمل يقوده مخرج سهلًا ولين وهين، فالتعامل معاه سواءً في بيئة العمل أو خارجها شئ في منتهي السلاسة والبساطة، وهذا انسب على العمل وظهر للجمهور بهذا الشكل، والعمل ككل من حيث الشخصية أو إجرائية من حيث تصويرها وتمثيلها وتنفيذ المشاهد، فأنا لا اذكر صعوبات في هذا العمل سواءً كان من حيث البناء أو من حيث البحث والمذاكرة.

مسلسل زينهم

أشاد الجمهور برجوع الدراما التشويقية والمليئة بالإثارة والواقعية مثل صوت وصورة وزينهم وغيرها، من وجهة نظرك هل يجب الإكثار من الأعمال الواقعية التي تمس قلوب الجمهور ؟



في فترة مرت على الدراما المصرية ما بعد عام ٢٠١١ كان يوجد بُعد درامي عن الواقع وعن هنا وهناك، فالمُشاهد المصري يحب مشاهدة ما يمس واقعه، وهذا ما تربيت عليه في طفولتي مثل " العقاد، ناصر، اخناتون، أم كلثوم، وغيرها".. ففكرة أن يوجد أعمال لا تمثل المجتمع، فهذه الأعمال لا تمس قلوب الجمهور، فمن وجهة نظري أن تعاد الدراما مثل ما كانت وتحكي عن الأسرة المصرية وبطولات وتاريخ وغيرهم، وأتمني أن تري الأجيال القادمة أن تري مثل هذه الأعمال.



من وجهة نظرك ما العمل الذي ترى ضرورة تناوله بصورة درامية هذه الفترة؟



أعمال عديدة.. ولكن يجب الحديث عن الوطن العربي وغزة وفلسطين الشقيقة وعن الأحداث التي تحدث في الوقت الحالي منذ ٧ أكتوبر، فيجب الحديث عنه بصورة مستمرة هذه الفترة سواءً سينما أو دراما، فكل عمل درامي سيساهم في الأجيال الجديدة وسيتم توعية الأجيال بهذه الأعمال.



حدثنا عن كواليس التعاون مع مؤلف ومخرج وشركة إنتاج “زينهم”؟



الكواليس والتعاون مع الصُناع كان راقي للغاية وكانت سلاسة ومنضبطة إلي حد كبير وبيئة مُساعدة على العمل والتحسين والإبداع، كانت تجربة سعدت بها كثيرًا وأتمني تكرارها مرة أخرى.



ما رأيك في الأعمال القصيرة والمنصات ؟



الأعمال القصيرة أحبها منذ نعومة أظافري.

ما الأفضل بالنسبالك الأعمال القصيرة أم الطويلة ؟



الدراما فن التكثيف، فالتأكيد أميل للأعمال القصيرة، فمنذ نعومة أظافري كنت أشاهد الحلقات السُبعية.

ما العوامل التي تختار أدوارك على أساسها ؟



أن يكون العمل مفيدًا وإن لم يكن مفيدًا فلا يكن مضرًا، فأنا أحب أن يكون العمل به معادلة ما تحتاج إلي أن تتحل وتشويق، ولم أقدمه من قبل، وإذا كان العكس والدور سهلًا فسوافق عليه ولكن الأهم أن يكون الدور مفيد للعمل ولي أيضًا، فهذا الذي اختار على أساسه أدواري فهذه الفترة وهذا شئ يتغير حسب الظروف والأحوال وأبعاد كثيرة فهذا ما يحكمني، فيوجد إنتقائية فهذه الفترة ولكن بحساب.

ما الأعمال القادمة لديك ؟

في القريب العاجل سأعلن وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتحوذ رضائهم.