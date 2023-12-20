نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على قصة زواج محمد رياض ورانيا محمود ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد رياض محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بما حضر حفل خطوبة الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي، وكان من الحضور الحفل الدكتور أشرف زكي والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان القدير ياسر صادق الرئيس السابق للمركز القومي للمسرح، والفنان القدير خالد الذهبي مدير المسرح القومي الأسبق والفنانين الشباب محمد صلاح آدم، محمود فارس، ياسر الزنكلوني وزوجته الفنانة رشا سامي والمطرب أشرف علي والمطرب مصطفى النجدي، وهنأ الجميع الفنان خالد عبد السلام واحتفلوا معه بخطوبته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة زواج محمد رياض ورانيا محمود ياسين..

قصة زواج محمد رياض ورانيا محمود ياسين

تزوج الفنان محمد رياض من الفنانة رانيا محمود ياسين ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، والفنانة شهيرة، وأخت الفنان عمرو محمود ياسين، وقد تعرف عليها لأول مرة أثناء عملهما معًا في إحدى المسرحيات، وشعر بانجذاب شديد لها، كما مالت هي إليه، وبعد أن تأكد من التوافق بينهما ذهب وطلب يدها من والدها الفنان الراحل محمود ياسين، وتم عقد القران في عام 1998 في حفل زفاف ضم أهل العروسين وأقاربهما، ونخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني من بينهم الفنانة ماجدة، والفنان شريف منير، والفنانة وفاء صادق، وقد كان الفنان الراحل أحمد زكي شاهدًا على عقد القران، أنجب منها ولدان هما عمر وأدم.

محمد رياض: عملت مدرس كيمياء والمدير رفدني بسبب "البنات"

قال محمد رياض خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، إنه تخرج في كلية العلوم، وكان يحب الكيمياء للغاية، والتحق بقسم الأبحاث والتطوير في إحدى الشركات، وقال: اخترعت حاجات والله العظيم عملت حاجات باسمي قبل ما أسيب الشركة اللي كنت بشتغل فيها، سبتها لأن خلاص مكنش هينفع أكمل عشان التمثيل، وكنت شغال في الأبحاث والتطوير بتاع الشركة، أنا كنت لسه متخرج من كلية علوم وشغال كيميائي الصبح وبشتغل في معمل تحاليل وبشتغل في مدرسة بنات 3 أيام في الأسبوع لكنهم رفدوني، كنت لسه صغير عندي 22 سنة وشعري أصفر وحليوة وبروح لابس تيشيرت وبنطلون جينز.. وأول ما دخلت المدرسة لقيت الطابور بقى فيه همس.. بنات بقى كلهم 18 سنة وعمالين بيتكلموا مين ده وبتاع".

نبذة عن الفنان محمد رياض

ولد الفنان محمد رياض في مدينة القاهرة عام 1970، درس محمد في قسم الكيمياء من كلية العلوم في جامعة القاهرة ثم انتسب للمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه، عمل في المسرح والتلفزيون والسينما، كان نجاحه الكبير في التلفزيون، هو متزوج من الممثلة رانيا محمود ياسين ابنة الممثل محمود ياسين والممثلة شهيرة، انجب ولدان هما آدم وعمر، أول أعماله كان مشاركته في الجزء الرابع من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" عام 1992 للتوالى عليه الأدوار ويلمع نجمه كأحد نجوم الشاشة الصغيرة.

