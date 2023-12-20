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برومو فيلم 'الإسكندراني' لأحمد العوضي يحقق 16 مليون مشاهدة في 24 ساعة

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القاهرة - محمد ابراهيم - حقق برومو فيلم الإسكندراني، إجمالي مشاهدات 16 مليون  مشاهدة على  مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا لأول مرة يحدث في تاريخ السوشيال ميديا.

 

 

وحقق البرومو التشويقي للفيلم الإٍسكندراني على حساب الفنان أحمد العوضي بالفيس بوك، 10 مليون مشاهدة في 24 ساعة، ولاقي تفاعل كبير وإشادات من الجمهور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

بينما حقق برومو فيلم الإسكندراني عبر موقع التيك توك 3 مليون مشاهدة أيضًا في 24 ساعات، بجانب تفاعل الجمهور بالمشاركة في نشر البرومو بشكل كبير على التيك توك.

ولقى البرومو عديد من التعليقات الايجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حصد البرومو 3 مليون مشاهدة في 24 ساعة، حيث تحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر في 4 يناير.

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ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحا كبيرًا.

 

أبطال فيلم الاسكندراني 

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

 

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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