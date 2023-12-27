ننشر أبرز المسلسلات التى خرجت مبكرا من ماراثون دراما رمضان 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - مع ظهور الملامح النهائية للقائمة المبدئية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 غابت عدد من الأعمال التي اعلن صناعها عن انضمامها إلى ماراثون دراما رمضان القادم لتخرج مبكرا من السباق الرمضاني القادم وتنضم إلى رمضان 2025.

ومن أبرز هذه المسلسلات التي خرجت مبكرا من دراما رمضان 2024 مسلسل «الراكون» بطولة يوسف الشريف ومن تأليف انجي علاء وإخراج ماندو العدل ليغيب بذلك يوسف الشريف للعام الثالث على التوالي عن دراما رمضان.

ورغم تأكيد انجي علاء مؤلفة العمل استمرار تعاونها الفني مع يوسف الشريف حتى بعد الطلاق إلا أن التحضيرات للمسلسل توقفت لينضم مسلسل «الراكون» إلى رمضان 2025.

وثاني الأعمال الدرامية التي خرجت مبكرا من دراما رمضان 2024، مسلسل «220 يوم» من بطولة كريم فهمي وصبا مبارك ومايان السيد من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل ليغيب بذلك كريم فهمي للعام الرابع على التوالي عن دراما رمضان.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل «220 يوم» أعلنت عن خروج العمل من موسم دراما رمضان 2024 ولم تحدد مصير العمل سواء يتم عرضه خارج الموسم الدرامي الرمضاني أم تأجيله إلى دراما رمضان 2025.

كما خرج أيضا مسلسل «كوبرا» بطولة محمد إمام من السباق الرمضاني 2024 وذلك بعد إنشغال أبطال وصناع المسلسل بأعمال اخرى خاصة محمد إمام والذي يعيش انتعاشة سينمائية بتصويره عدد من الافلام دفعة واحدة أبرزها فيلم «أبو نسب» والذي يعرض حاليا ضمن افلام رأس السنة.

وفيلم «شمس الزناتي» ليغيب محمد إمام عن دراما رمضان للعام الثالث على التوالي منذ تقديمه مسلسل «النمر» في رمضان 2021 من بطولة هنا الزاهد ومحمود حافظ ومحمد رياض ونرمين الفقي.

وأعلن أيضا صناع الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة» مبكرا تأجيل عرضه إلى رمضان 2025 ليغيب الفنان محمد رمضان عن السباق الرمضاني القادم.

وآخر الفنانين الذين أعلنوا تأجيل أعمالهم إلى رمضان 2025، الفنان عمرو سعد الذي أعلن تأجيل عرض مسلسله بسبب ضخامة إنتاج العمل ليغيب بذلك عمرو سعد للمرة الأولى منذ 3 سنوات عن ماراثون دراما رمضان.