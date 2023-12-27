تايلور سويفت تعود لقائمة بيلبورد لأكثر 200 ألبوم استماعاُ

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أحمد جودة - القاهرة - عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الألبوم الجديد كانت قد طرحت منه نسخة تجارية للأسواق قبل أن تقوم تايلور سويفت بطرح نسختها الخاصة منه بعد تعديل الموسيقى به في بعض الاغنيات.

أكثر نجوم هوليوود الذين أجريت عنهم أكبر معدلات بحث خلال عام 2023

وسبق أن كشفت منصة البحث العالمية الشهيرة جوجل عن أكثر نجوم هوليوود الذين أجريت عنهم أكبر معدلات البحث على منصات التواصل الاجتماعي هذا العام.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، كان من اكثر الفنانين في هوليوود الذين أجرى عنهم عمليات بحث خلال العام النجمة تايلور سويفت، وماثيو بيري، ومارجو روبي.

شاه روخ خان الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2023

أيضًا كان النجم شاه روخ خان، ضمن أكثر الفنانين في معدلات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 الجاري.

ووفق إنديا توداي، كانت ايضا الممثلة الشابة كيارا أدفاني، أكثر فناني بوليوود من حيث معدلات البحث عنها على محرك بحث جوجل.

فيلم Jawan الأكثر بحثًا على جوجل في عام 2023

وعلى صعيد الأعمال السينمائية، كانت الريادة لفيلم Jawan، بين أكثر 3 أفلام بحثًا على جوجل في الهند.