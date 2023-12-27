المخرج أحمد حسن يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر صفحته على موقع التواصل الشهير "إنستجرام" أعلن المخرج أحمد حسن عن الانتهاء من تصوير مسلسل "العودة"، والذي يعرض حالياً على إحدى القنوات الفضائية، وخلال الأيام الماضية حرص المخرج أحمد حسن على شكر كل فريق العمل على صفحته بداية من فريق الإخراج والمرسلين وشركة الإنتاج وحرصهم على خروج العمل بالصورة المشرفة التي لاقت إعجاب الجمهور سواء صورة أو قصة وعمل متكامل.

فريق عمل مسلسل"العودة"

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

بدء تصوير مسلسل "صيد العقارب"

ويستعد أحمد حسن لبدء تصوير مسلسل "صيد العقارب" من بطولة النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق ومن المرجح عرضه خلال شهر رمضان الكريم.