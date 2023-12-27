بعد طرحه بأسبوع.. فيلم "أبو نسب" يحقق 14 مليون جنيهًا

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم أبو نسب، نجاحًا كبيرًا، منذ عرضه في السينمات، حيث بلغت إيرادات 14 مليون جنيهًا،وهو من إخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.





قصة فيلم أبو نسب



وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب



ويشارك في بطولة فيلم ابو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار.

وستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.

أفلام دور العرض السينمائية



وينافس فيلم أبو نسب أفلام أخرى وهي: شماريخ، وش في وش، العميل صفر، ڤوي ڤوي ڤوي، بلوموندو، سنة أول خطف، البعبع، الخميس إللي جاي.



وفي سياق آخر كشف الفنان محمد إمام عن موعد عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم أبو نسب في دول الخليج وخارج مصر والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي في مصر.

ونشر محمد إمام البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه قائلًا: توكلنا على الله أبو نسب في جميع أنحاء العالم ابتداءً من الخميس القادم.. ٢٨ ديسمبر حاليًا بنجاح ساحق في جميع سينمات مصر.