تامر عبدالمنعم: قناة الحياة تنقل إحتفالية قصور الثقافة بالعام الجديد بحضور أعضاء مجلس النواب

القاهرة - محمد ابراهيم - بحضور تامر عبدالمنعم وعمرو البسيوني .. قناة الحياة تنقل حفل قصور الثقافة برأس السنة

تحيي فرق الموسيقي التابعة لقصور الثقافة إحتفالبة العام الجديد والتي من المقرر إقامتها غدا الجمعة بمسرح السامر بالعجوزة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ان قناة الحياة ستنقل حفل الهيئة بمناسبة رأس السنة والتي ستقدمها فرق قصور الثقافة، فرقة الشباب وفرقة الإيقاعات الشرقية بالأنفوشي وفرقة أوبرا عربي هم من سيقدمون برنامج الحفل الذي من المتوقع أن يحضره عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات الهيئة كافة.



كما سيحضر الحفل مجموعة من أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا على حرصهم بالإحتفال برأس السنة ومشاركة الشعب المصري هذا المشهد الكبير.



جدير بالذكر أنه مع تعيين الفنان تامر عيد المنعم وكيلا للوزارة للشئون الفنية في سبتمبر الماضي بدأ النشاط الفني علي كافة الاصعدة في الظهور بشكل جديد اكثر تطورا وكانت اقوي الحفلات في عهده بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي احياه مداح النبي احمد الكحلاوي وحفل اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر والذي احياه النجم علي الحجار وايضا المعرض التشكيلي مصر اد الدنيا الذي استعرض اكثر من ٢٠٠ لوحة رصدت انجازات الدولة المصرية منذ فجر التاريخ وصولا إلى يومنا هذا.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتف بنصر أكتوبر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية في ذكرى نصر أكتوبر، بمسرح السامر، وأحياها المطرب الكبير علي الحجار، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيڤين الكيلاني، ومسرح السامر تم افتتاحه بعد تطويره في شهر يوليو الماضي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعمر البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وعدد من مسؤولي وقيادات زارة الثقافة.

قصور الثقافة تحتفل بالعام الجديد

ويقام الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشهد بعض الفعاليات الفنية، منها عرض فني لفرقة أغاني الشباب، بالإضافة إلى صولوهات إيقاعية وغنائية تقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، يتضمن الحفل عدة فقرات ترفيهية، وباقة متنوعة من الاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل تقدمها فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وعدد من الأغاني الأخرى الخاصة بليلة رأس السنة.