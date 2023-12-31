أماني التونسي تعلن عن احتمالية استخدام الذكاء الاصطناعي لاستكمال مشاهد طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود من جديد أسرة عمل مسلسل “وبقينا اتنين” لاستئناف تصوير مشاهد المسلسل بعد فترة توقف بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، حيث كان قرر صناع «وبينا اتنين»، تأجيل عرض المسلسل.

صرحت المؤلفة أماني التونسي أن فكرة استخدام تقنية الـ Ai أو الذكاء الاصطناعي، للراحل طارق عبد العزيز، جاءت لاستكمال مشاهده التي ما زالت قائمة، لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن"، كما صرحت بأّن العمل يناقش قضية مهمة، وهي قضية الصدمة بعد الانفصال للرجل والمرأة.

وكان من المقرر عرض المسلسل يوم 24 نوفمبر، إلى أن استقروا على الموعد النهائي له وهو آخر شهر ديسمبر الجاري، على قناة ON.

وقرر المخرج طارق رفعت استئناف تصوير أحداث مسلسل “وبقينا اتنين” بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهر، والعمل من بطولة الفنان شريف منير، ورانيا يوسف.

أما عن ما يقال حول استكمال دور الفنان الراحل طارق عبد العزيز بالذكاء الاصطناعي في مسلسل بقينا اتنين مجرد شائعات، وليس له أساس من الصحة، وتم تغيير الخط الدرامي للعمل بعد وفاة طارق عبد العزيز، وانتهت شخصيته عند آخر مشاهده.

بأزمة قلبية مفاجأة.. وفاة طارق عبد العزيز أثناء تصوير “وبقينا اتنين”

ورحل عن عالمنا يوم الأحد 26 نوفمبر الماضي، الفنان القدير طارق عبد العزيز، عن عمر يناهز 55 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبقينا اتنين” والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.



و أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.