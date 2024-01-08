نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أول من قدم الفيديو كليب".. سيمون تكشف أسرار بدايتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت سيمون خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، عن كواليس تعاونها مع عدد من النجوم خلال مسيرتها الفنية، كما تحدثت عن أسرار في بدايتها.

كواليس أول أغاني سيمون

وقالت سيمون: قدمت أول أغنية في مسيرتي ونجحت وقتها، ثم توالت الألبومات وتترات المسلسلات، ولكن مع مرور الوقت توقف إنتاج الأغاني وانتظرت فترة، ثم جاءت أغنية خاف مني وكانت تناقش العنف ضد المرأة، وتدربت على الكونغ فو من أجل هذه الأغنية، أيضًا قدمت أغنية روح الفرفوشة والتي تهدف إلى السعادة والبعد عن النكد، وحققت النجاح وقتها، كما كنت أنا أول من قدم الفيديو كليب في أغنيتي تاكسي، التي توالت بعدها الكليبات، ثم جاءت أغنية بتكلم جد مع حميد الشاعري وكانت فكرة الدويتو بين مطرب ومطربة جديدة في هذه الفترة، وكنت سأغنيها في البداية بمفردي ومن ألحان حميد، وهو من اقترح فكرة الدويتو وأن نقدمها على طريقة الفيديو كليب.

سيمون تكشف كواليس أول مسلسل لها

وإضافت سيمون: مسلسل أبيض وأسود كان من أوائل مسلسلاتي وكنت بطلة العمل وفي نفس الوقت أغني التتر، أما في السينما فخضت تجربة رائعة مع المخرج خيري بشارة عندما شاركت في فيلم يوم حلو ويوم مر، والتقيت وقتها بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وهي شديدة الرقي والإنسانية واستقبلتني بحفاوة، الجميع دعمني لتقديم المشهد الأصعب لي في فيلم يوم حلو ويوم مر، والمخرج قال لي: خدي بالك اللبس هيتحرق وهنعمل مشهد من مرة واحدة، والمفروض أنا أسكب الماء على رأسي، وأول ما ولعت الكبريت النار طلعت وكان مشهد مرعب، وتقريبا أغمى عليّ وقتها، ووجدت فاتن حمامة خائفة عليّ وتقدم الدعم لي.

كواليس تعاون سيمون مع عمرو دياب

أما عن فيلم آيس كريم في جليم، قالت: آيس كريم في جليم كان فيلمًا شبابيًا، وروحه نفس روح أغانينا في هذه الفترة، وكان من أوائل الأفلام التي فتحت أبواب السينما لجيل الشباب الجديد وقتها، وعمرو دياب لم يكن قدم قبله سوى فيلمين ونفس الأمر بالنسبة لي، والروح كانت رائعة بيننا خلال التصوير وقدم عمرو أكثر من أغنية فيما قدمت أنا أغنية وحيدة خلال الفيلم.

كواليس أحدث أعمال سيمون

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واختتمت: عندما انتهيت من مسلسل مع الراحل جميل راتب، تقابلت مع محمد صبحي الذي كان يريد أن يرانى وجهًا لوجه، وكنت أعيش فترة فنية مهمة جدًا وقتها وانتعاشة ملحوظة من حيث الغناء والتمثيل، وصبحي هو من دعمنى للقيام بدور مهم في مسرحية كارمن وحققت نجاح كبير وقتها، ثم توالت الأعمال الناجحة مع محمد صبحي الذي يعد صاحب فضل عليّ، وتجربتي معه من أهم التجارب فى حياتي.

آخر أعمال سيمون

وكان آخر أعمال سيمون كان مسلسل "قيد عائلي" والذي عرض في عام 2019، وقام ببطولته كل من: ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

