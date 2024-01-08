نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أعمال.. مسلسلات تعرض الكوميديا في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفصلنا عن موعد شهر رمضان أكثر من شهرين، لتخرج قائمة الأعمال الرمضانية للنور، يشهد الماراثون الرمضاني المقبل منافسة قوية بين الأعمال المقرر عرضها خلال الشهر، وتعد الأعمال الكوميدية الأبرز في تلك المنافسة رغم قلة عددها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية المسلسلات الكوميدية في رمضان 2024..



مسلسل فراولة

تشارك نيللي كريم بمسلسل فراولة، وتجسد شخصية بنت حارس عقار في منطقة الزمالك، وتتطور من قارئة فنجان لـ خبيرة طاقة وانفلونسر، ويشاركها العمل كل من شيماء سيف وأحمد فهيم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

مسلسل بابا جه

وينافس أكرم حسني بمسلسل بابا جه، ومن المقرر أن يظهر خلال أحداث العمل بشخصية مدير فندق ويتأثر بكورونا، أما نسرين أمين فتجسد تجسد شخصية موظفة بإدارة تعليمية ومتزوجة من أكرم حسني، وتشاركهما البطولة سماء إبراهيم، والتي تظهر بشخصية عمته ضمن أحداث العمل، ومسلسل بابا جه من إخراج خالد مرعي، ويتكون من 15 حلقة.

مسلسل الكبير 8

ويواصل أحمد مكي تحضيرات الجزء الثامن من مسلسل الكبير، والذي يحقق أعلى نسب مشاهدة منذ عرض الجزء الأول منه، حيث يلقى جماهيرية غير مسبوقة، يدور في إطار اجتماعي كوميدي في قرية المزاريطة، ويظهر خلاله أحمد مكي بـ 3 شخصيات هم الكبير وجوني وحزلقوم، فيما تجسد رحمة أحمد مؤخرًا دور زوجته مربوحة، وتلعب سماء إبراهيم دور الكبيرة فحت عمة الكبير، ويخوضون العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد مكي عدد كبير من النجوم، منهم بيومي فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

وايضا مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة شيكو وكريم محمود عبدالعزيز فتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يُعرض على قناة MBC، ويشارك في العمل كل من شريف رمزي ودنيا ماهر وآية سماحة، من تأليف كريم كمز وإخراج محمد أمين.