نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي يطلق فاعليات حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفنان حسين فهمي الدورة الـ 19 من جائزة ساويرس الثقافية وقام بإلقاء كلمة أثناء افتتاح الحفل،

كلمة حسين فهمي

قال حسين فهمي في بداية حديثه: كل عام وحضراتكم بخير، معالي الوزيرة شكرًا جزيلا نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السادة الوزراء والسادة السفراء، هنعرض عليكم الدورة ال ١٩ من جايزة ساويرس.. اتوجه بالشكر لمؤسسة نجيب ساويرس للتنمية الاجتماعية المهندس نجيب ساويرس، أهلًا بيكم وأشكركم على تعاونكم.



وأضاف: أنا بتشرف إن أنا أكون موجود معاكم في دورة جديدة من جائزة ساويرس الثقافية التي تهدف إلى تشجيع الإبداع الفني عند كبار وشباب الأدباء والقاء الضوء على المواهب الكاتبة الواعدة.

وبيلعب المسرح في الحقيقة في حضرة الفن والادب ورجعني لسنين طويلة وكان اهتمامهم الأكبر ليا إن أنا يبقى عندي سيكوبتيا عشان كل ما اسأل سؤال افتح السيكوبتيا واغوص فيها وسعت مداركي وخلتني اكتشف حاجات كتيرة جدًا.

حضور حفل جائزة ساويرس الثقافية

وجاء في مقدمة الحضور كل من، المهندس نجيب ساويرس، وفريد زهران المرشح الرئاسي السابق، والدكتور كمال مغيث، والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة الأسبق، والكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع.

ويتضمن برنامج الحفل أيضًا فقرة فنية لفرقة هواة خريجي الجامعة الأمريكية في مصر لفنون الفلكلور، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى التي سيتضمنها الحفل.

تفاصيل جائز ساويرس الدورة الـ 19

يذكر أن المسابقة تلقت خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، كما تم رفع قيمة الجوائز هذا العام في كل فروع الجائزة، وإضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.

تعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.



ومنذ انطلاقها وعلى مدار 19 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.