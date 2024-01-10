أول تعليق من ملك زاهر بعد خطوبة شقيقتها ليلى

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة ملك زاهر شقيقتها ليلى بعد خطوبتها على المنتج هشام جمال عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام".

وكتبت ملك زاهر: “قراية فاتحة لولو، والله ام مصدقة اني بكتب الكلام دا مش مصدقة أن حبيبتي وبنتي واختي اللي مليش غيرها بقت أحلى عروسة في العالم كله فرحانة من كل قلبي ”.

وأعلن الفنان أحمد زاهر، قبل ساعات قليلة، قراءة فاتحة أبنته ليلى زاهر، على المنتج والمخرج هشام جمال، ليؤكد بهذا الإعلان حقيقة وجود علاقة عاطفية تربطهما.

ونشر أحمد زاهر، صورًا من قراءة الفاتحة، وعلق عليها قائلًا: “الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين”.

محارب

انضمت الفنانه ملك أحمد زاهر مؤخرًا إلى قائمة أبطال مسلسل “محارب” بطولة الفنان حسن الرداد، والفنان أحمد زاهر، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل الدور

وتجسد “ملك خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى “راندا” تعشق العمل بالسوشيال ميديا، ومن ضمن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي،وتظهر لأول مرة خلال مسيرتها الفنية بدور شر.

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي شعبي، حول سائق ميكروباص يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع بين أبطال العمل.

يذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر فى دراما رمضان كان مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض عام 2021، والعمل من بطولة أحمد السقاوأمير كرارة ومي عمر ومن تأليف وإخراج محمد سامي