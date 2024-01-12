نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يحافظ على صدارة يوتيوب بكليب "موحشتكيش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجم الجيل تامر حسني محافظًا على تصدر وتريند يوتيوب بكليب "موحشتكيش" الذي طرحه منذ يومين وقد وصلت نسبة مشاهداته إلى مليون مشاهدة فقط بعد 10 ساعات من عرضه وأصبح التريند الأول على موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

وقد وصلت حاليًا نسبة مشاهدات الكليب عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 6 مليون و200 ألف مشاهدة فقط بعد يومان فقط من طرحه.

ماذا قال الجمهور عن كليب “موحشتكيش” ؟

وأشاد الجمهور بالكليب كثيرًا حيث جاءت بعض تعليقات الجمهور كالآتي:-

(كليب تحفة، جميل جدًا، يا الله على إحساس تامر، ازاي الكليب متكامل كدة، روعة حقيقي،بجد ابداع فوق الخيال، انا مش عارف ابطل اسمع الأغنية وأشوف الكليب بجد، دراما تامر حسني غير، ملك التريند جه، انا من ساعتها مبطلتش اسمع غيرها بجد تحفه اتيموووو، انا لحالي صرت سامعتها فوق الالف مرة، الكليب جمدان عشان من اخراجك يا عبقري طول عمري بقول عليك عبقري، مبتعملش غير عظمه برافو يا تيمو ومش جديد عليك والله (بتبهرني دايما)، تامر حسني اسم لن يتكرر بعد) وغيرها الكثير.

وأغنية موحشتكيش هي من ألبوم "هرمون السعادة" وهي من كلمات أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

ماذا تقول كلمات أغنية "موحشتكيش" ؟

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..