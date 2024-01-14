نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء توافد النجوم على الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي ونفاذ تذاكر الحفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حفل كبير يستعد مسرح بنش مارك في الرياض لاستقباله وهو حفل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وهم أصالة وراغب علامة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور.



وبدأ النجوم في التوافد للرياض استعدادًا للحفل ولعمل البروفات خاصة بعد الإقبال الكبير على تذاكر الحفل من أول النجوم الذين وصلوا الرياض أسماء لمنور وتم استقبالها في المطار بالورود.

موعد حفل الموسيقار صلاح الشرنوبي



ويستعد النجوم خلال الحفل لتقديم أهم اغنياتهم التي لحنها لهم صلاح الشرنوبي مثل سيدتي الجميلة وغيرها من الأغنيات والألحان التي عشقها جمهور الوطن العربي بأكمله، ويقام الحفل يوم الخميس القادم في الرياض وأعلنت الشركة عن بيع تذاكر الحفل بالكامل ومن المتوقع حضور عشرة آلاف شخص.