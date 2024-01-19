بعد تصدر جورج وسوف التريند.. تعرف على المطرب الأصلي لـ أغنية “اللي تعبنا سنين في هواه”

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان جورج وسوف، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد ظهوره برفقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز،وغنائه له أغنية “الغزالة رايقة".





خلاف جورج وسوف مع مطرب أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه





حققت أغنية «اللى تعبنا سنين في هواه» نجاح كبيرًا، منذ أن طرحها وغناها الفنان محمد رؤوف للجمهور، والتي هي سبب شهرته، وبعدفترة من طرحها وجد محمد رؤوف أن الفنان جورج وسوف يغنيها وحقق من خلالها شهرة واسعة، فغضب محمد رؤوف وأبلغ النقابة لكىتوقف هذا الأمر، فعلم أن شاكر الموجى أعطاها لجورج لكى يغنيها بشكل رسمى.





وكان قد التقى الفنان محمد رؤوف صدفة مع جورج وسوف في أمريكا، وطالبه هناك غناء الأغنية، على خشبة المسرح لادائها،و أوضح جورج وسوف للجمهور حينها إن محمد رؤوف هو صاحب الأغنية الأصلي، وليس هو.





من هو الفنان محمد رؤوف؟

ومحمد رؤوف هو واحد من الأصوات المتفردة،ولكنه لم يُحالفه الحظ بأن ينال بشهرة تتناسب مع حجم موهبته، ونشأ محمد رؤف وسط مجموعة من عمالقة الفن، وله العديد من الأغاني الشهيرة خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات.





وكان محمد رؤو أحد مطربي فرقة رضا للفنون الشعبية، من الأغاني الشهيرة، أبرزها "خليكي على قد الشوق"، و"جرحوني عيونه يابا".





آخر أعمال الفنان جورج وسوف

وطرح الفنان جورج وسوف مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية “نجم عالي”، وتقوم ببطولة كليب الأغنية الفنانة ديمة قندلفت.





والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي زيزو فاروق، والكليب من إخراج طوني قهوجي.





كلمات أغنية “نجم عالي”





نجم عالي ما تشوف العين غيره

لي ليالي عاشق وقلبي اسيره

آه لو بيدي واخذته من سماه

آه شسوي وذا حالي معاه

شوف عيني لكن ايديني قصيره

نجم عالي ما تشوف العين غيره

نجم عالي نجم عالي ما تشوف العين غيره





حب قلبي شوفتي له كل ليله

ضاع دربي وما لقيت الا دليله

هو يحس فيني وهو مثلي وحيد





غصب عني ولا باليد حيله

نجم عالي ما تشوف العين غيره

نجم عالي نجم عالي ما تشوف العين غيره





من نهاري الف هم والف ضيقه

وانتظاري ما بقيت شكوى تطيقه

وكل ما جا الليل أتمنى يطول

وارفع عيوني واناظر به واقول

مالي غيرك يا هوى الليل ورفيقه

نجم عالي ما تشوف العين غيره

نجم عالي نجم عالي ما تشوف العين غيره



