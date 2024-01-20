نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني سلامة يخوض السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "الأمير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد هاني سلامة مؤخرًا على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان الأمير، من إخراج محمد النقلي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

أحدث أعمال هاني سلامة

ومن ناحية اخري، انتهى هاني سلامة مؤخرًا من تصوير مسلسل الذنب، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، ويشارك فيه كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي، ومسلسل الذنب يعد العمل الرابع الذي يجمع بين هاني سلامة ودرة، حيث شاركا سويًا في فيلم الأولة في الغرام عام 2007، ومسلسل نصيبي وقسمتك في 2016، وبين السما والأرض في رمضان 2021،كما توقف التحضير لفيلمه الحاكم، الذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة الماضية وتشاركه بطولته مي عمر، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

آخر أعمال هاني في الدراما

والجدير بالذكر ان اخر اعمال هاني سلامه في الدراما هو مسلسل ملف سري، بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

آخر أعمال هاني سلامة في السينما

وكان آخر أعمال هاني سلامة في السينما فيلم واحد صحيح، تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري، وشارك في العمل كل من رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، بسمة، وآخرين، تحاول والدة (عبدالله) إقناعه بالزواج، بمساعدة صديقه وشريكه (فادي)، إلا إن عبدالله يقيم علاقة غير شرعية مع سيدة الأعمال (فريدة)، في الوقت الذي تتعلق فيه المذيعة (مريم) بقلبه وتسعى للزواج منه، وتحاول صديقته (نادين) استعادته كحبيب عقب انفصالها عن زوجها، لكن عبدالله لا يعبأ بهن لحبه للفتاة المسيحية (أميرة).