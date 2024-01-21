نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكرتير عام نقابة الموسيقيين: 'الفتن لن تبعد مصطفى كامل عن منصب النقيب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية في تصريحات صحفية إنه يرفض بيان الفنان مصطفى كامل الذي صدر عنه قبل قليل بتفويض الفنان حلمي عبد الباقي بمهام نقيب الموسيقيين، مؤكدًا أن كل أعضاء المجلس على قلب رجل واحد وأصدر بيان قوي وواضح في هذا الشأن.

بيان سكرتير عام النقابة



وأشار أبو المجد أنه وحلمي عبد الباقي تجمعهما علاقة خاصة بمصطفى كامل على المستوى الإنساني ولدى كل من ثلاثتهم مساحة خاصة فى وجدان الآخر، أما عن دوافع بيان مصطفى كامل من وجهة نظره قال أبو المجد أن مصطفى كامل ربما أوجعه عدم تقدير قلة منحرفة لما يقوم به من مجهود خرافي لاعضاء النقابة، وأن هذه القلة لا تتوانى فى تكدير صفو الموسيقيين طوال الوقت ولا تريد استقرار النقابة، ولكن الجميع يقظ لهذا الأمر وسنتصدى له بكل قوة .



واختتم “أحمد”، أبو المجد تصريحاته بأن الفتن لن تشق المجلس الحالي ولن تنال من علاقة الاخوة بين مصطفى كامل بحلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد.

مصطفى كامل يفوض مهام منصب نقابة الموسيقيين لحلمي عبد الباقي

أعلن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما نشره أمس على صفحته الفيس بوك منشور لمح فيه باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين.

وعلق حلمي عبد الباقي على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلًا: ‘بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري واخويا الفنان الكبير مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره علي صفحته وهو إسناده مهمه النقابة لي وانا بقوله لن ولم أستطيع أن اقبل بتلك المهمة الثقيلة لانك حققت مالم يستطيع أي انسان علي مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي انسان بما فيهم أنا شخصيا أن يكمل مشوارك الذي بدأته انت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمه كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات’.

وأضاف ‘حلمي’، أرفض هذا البيان شكلًا وموضوعًا ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجود.

وأعلن مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة قائلا: ‘وكلت علي الله أفوض أمري إلى الله وشكرًا لحضراتكم جميعًا علي هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني إحترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة’.