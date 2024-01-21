عادل إمام يدخل قائمة التريند.. وهذه رسالته للجمهور السعودي

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح الزعيم عادل إمام خلال مسيرته الفنية في جذب قلوب الجماهير ومحبتهم والتذكير الدائم بأعماله الفنية القيمة التي تشكل رسالة ووعي لدي الجمهور.

وحرص رئيس هيئة الترفيه السعودى المستشار تركي آل الشيخ على تقديم جائزة زعيم الفن العربي عادل إمام.



وقال: "صاحب إرث كبير وغالي على قلوبنا وعلى قلوب كل الناس، ولا يزال وسيبقى من أكبر الفنانين في الوطن العربي، ومشيرا إلى إفيهاته التي لا يمكن أن ننساها".



رامي إمام يكشف عن صحة والده

ومن جانبه، حرص المخرج رامي إمام على توجيه الشكر والتقدير والاحترام للمملكة العربية السعودية والمستشار تركي ال الشيخ على هذه الجائزة، حيث وجه رسالة إلي والده قائلا ً:" أنا هتكلم بصفتي ابن عادل إمام وليس بصفتي كمخرج وفخور بتربية والدي لي أنا وأخواتي وكل عمل أبي قام به فهو يحمل رسالة".

وأضاف:" فخور أيضًا بوالدتي ولولاها مكنش وصلنا، وهي ست جميلة ووقفت بجانب والدي في ظروف صعبة حتى استمر زواجهم ستون عاما".

مفاجأة joyawards لعادل إمام



فاجأ عدد كبير من حاضرين حفل جوى اوردز بعرض فيديو ضم لقطات من أفلام وحديث عادل إمام عن زوجته هالة وأسرتهم. ليتم عرض رسالة صوتية من الزعيم لحضور الحفل، قال فيها "أشكركم وكلي إخلاص ومحبة لحضراتكم، ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة بحبكم كتير كتير".



تعرف على أبرز الحاضرين بحفل جوي أوردز

ويقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العالم ومن أبرزهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، إلهام الفضالة، باميلا الكيك، منى زكي، أحمد حلمي وغيرهم.