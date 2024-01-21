هكذا علقت بوسي شلبي على ظهور نجاة وشيرين وعمرو دياب في joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الإعلامية بوسي شلبي على ظهور المطربة نجاة والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان عمرو دياب في حفل Joy awards من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام "

وكتبت بوسي شلبي: “ونجومها، تحيا مصر”، فيما لاقى المنشور اعجاب متابعيها.

ظهور مميز لنجاة

في مفاجأة من نوع خاص في حفل joy awards المقام حاليًا في المملكة العربية على مسرح قامت الفنانة نجاة الصغيرة بغناء أغنية “عيون القلب” في مفاجأة لحضور الحفل حيث ظهرت نجاة وهي مرتدية فستانًا من اللون الكافيه ومحتشم.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد كشفت أن إدارة المهرجان تستعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفل اليوم وهو ظهور النجمة القديرة نجاة الصغيرة وتكريمها ضمن فعاليات الحفل.



وكان قد ظهر النجم العالمي أنتوني هوبكنز على كاربت حفل joy awards، وهو صاحب الجوائز المتعددة خلال مسيرته منها جائزتي أوسكار، وأربع جوائز بافتا، وجائزتان إيمي برايم تايم، وجائزة أوليفيه، وقد مُنح لقب فارس من قِبل الملكة إليزابيث الثانية لخدماته للدراما في 1993.



كذلك ظهرت النجمة منى زكي رفقة زوجها الفنان أحمد حلمي،ميمي جمال، أيمن زيدان، ياسر جلال، لبلبة، كارمن بصيص، باميلا الكيك، رفيق علي أحمد، الإعلامية ريا أبي راشد، جهاد الأطرش، حسين المنصور، محمد المنصور، والإعلامية بوسي شلبي..

تفاصيل الحفل

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.



وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.