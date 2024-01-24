نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسنى يدخل قائمة تريند يوتيوب بعد ساعات من طرحه "معلش" مع زاب ثروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر نجم الجيل تامر حسني تريند "يوتيوب" وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها وذلك بأغنية "معلش" الذي طرحها مساء أمس بمشاركة الرابر زاب ثروت.

وأصبحت الأغنية تريند رقم 9 عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 217 ألف مشاهدة في 7 ساعات فقط من طرحها.

والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع معاذ وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي، وأغنية "معلش" هي الأغنية الخامسة من ألبوم "هرمون السعادة".

ماذا قال تامر حسني عن أغنية "معلش" ؟

وقد روج نجم الجيل تامر حسني لأغنية "معلش" بعد طرحها وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر فيديو من الكليب وعلق عليه قائلًا: "ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله أو يجاملك عشان ما يجرحكش لإنه بيحبك بجد بس احيانا هتبقى عايز تعرف الحقيقه من غير مجامله ولا عواقب سلبيه بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك،، الحد ده انا عبرت عنه في الكليب و اكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي. ياترى اللي هيسمع الاغنيه مين هييجي في باله ؟؟؟؟

((معلش))

شاركني الغناء الفنان المتميز المحترم زاب ثروت"

منشور تامر حسني

ماذا تقول كلمات أغنية "معلش" ؟

معلش.. استحمليني

أنتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني

معلش.. استحمليني

عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني

لا بتزهقي ولا بتملي

سمعاني وكتمالي سري

صدقك بس هو فعلًا

حقيقي اللي فاضلي

قالوا الصديق وقت الضيق

دلوقتي بقى سببه

متسألش الحبيب ليه مشيت

عشان حضر خلاص عذره

هتموت مرتين لو قلبك

رجع للي خذلوه.. آه

100 شكرًا للي وجعنا

وخان فجأة الامانة

كده كنا هنتعب أكتر

لو كان طول معانا

شكرًا للي علمنا

نهاية التقدير إهانة

الغدر مجاش غير من اللي

بحكيلهم أوجاعي

فكروني بالغنم

أكمل ولا مفيش داعي

يعيش عمره خايف من الديابة

وفي النهاية ياكله الراعي

معلش.. استحمليني

ويا جمالك وأنتي في حالك

ساكتة بتسمعي

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة ( آه )

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا (والمرايه ديا)

افضفض ليها وتسمعني (تسمعني)

مفيش مكان في الكون يساعني (يساعني)

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني ( كله باعني