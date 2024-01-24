"أول مرة ميكونش هدفي إني أطلع بأحسن صورة".. إليسا تروج لفيلمها “It’s OK”

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة إليسا لعرض فيلمها الوثائقي “It’s OK”، بعد فترة من تشويق جمهورها للفيلم، والمقرر عرضه غدًا الخميس 25 يناير، عبر منصة نتلفيكس .

وحرصت إليسا على التحدث عن هذا الوثائقي، قبل طرحه غدًا، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقالت: “أكيد في كتير منكم شاف إعلان الوثائقي بتاعي، ويمكن في ناس مسمعتش عن الموضوع، فحبيت النهاردة وقبل ما ينزل المسلسل وتدخلوا على حياتي وبيتي، أكلمكم بشكل مباشر عنه وأعزمكم”.

وأردفت إليسا، حديثها قائلة: “أول مرة أعمل حاجة وميكونش هدفي إني أطلع نفسي بأحسن صورة، المرة دي الهدف إني أوّصل صورتي وتجاربي كاملة، حقيقتي زي ما هي بحلوها ومرها وبشاعتها، بكل حاجة، العمل ده من أصعب الحاجات اللي عملتها بحياتي، لأن من خلاله كنت بواجه نفسي، وبحكي عن حاجات كتير عمري ما فكرت أتكلم عنها في العلن خالص”.

وأختتمت إليسا قائلة: “فكانت تجربة صعبة وفي نفس الوقت حلوة واتعلمت فيها حاجات عن نفسي وواجهتها، الوثائقي ده لكل حد بيحبني وبيستنى أخباري، ويمكن برضه لأي حد مش بيحبني وممكن يحبني من خلال المسلسل ده، وفي ناس ممكن متحبنيش برضه، عادي.. أنا جاهزة.. أنتوا جاهزين؟”.

تفاصيل فيلم “It’s OK”

فيلم “It’s OK” سيتعرف جمهوره إليسا من خلاله على الكثير من كواليس حياتها التي لم ترويها من قبل، وظهرت “إليسا” تبكي خلال سرد مشوارها مع مرض سرطان الثدي، وتعرضها للتنمر خلال مسيراتها الفنية ومنذ بدايتها، وعن علاقة حبسامة تسببت في إصابتها بمرض السرطان من شدة القهر الذي تسبب فيه هذا الشخص، ويحمل البرومو الكثير من الدموع لإليسا كلماتحدثت عن خيبة من الخيبات التي تعرضت لها أو تذكر كم التنمر الذي شهدته على شكلها وملابسها وطريقة كلامها.