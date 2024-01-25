بعد تعرضه لوعكة مفاجأة.. أحمد العوضي يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان أحمد العوضي، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مفاجئة أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، حيث قال في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر": "الكلام اللي اتقال كان كتير هو اهتمام بالحالة الصحية، أنا كنت بصور طول الوقت وبطلع من التصوير على التمرين والعكس".

وتابع العوضي: "جالي دو برد وأهملت فيه وأنا اتعافيت على نفسي لغاية ما حصلي ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وروحت للدكتور وقالي لازم أتحجز أربع أيام في المستشفى علشان الإهمال اللي بعمله ودخلت واتحجزت وأنا هخرج بكرة إن شاء الله".

مسلسل “حق عرب”



مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

أبطال مسلسل “حق عرب”



“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.