نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان الشماشرجى عن "رحلة 404": منى زكي دعمت جميع كاست الفيلم.. وهانى خليفة بيغير جلد الممثل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الإعلامبة والفنانة إسعاد يونس أبطال فيلم "رحلة 404" وكان من ضمنهم الفنان مني زكي وجيهان الشماشرجي.

وعبرت الشماجرجي خلال برنامج “صاحبة السعادة” على "dmc" عن سعادتها الكبيرة عندما تحدثها هاني خليفة عبر الهاتف حول فيلم "رحلة 404"، وتعتبر اللقاء بينهما تواصلًا لعلاقتهما التي بدأت من خلال مشاركتهما في مسلسل "نمرة 2"، وتعد هذه التجربة الأولى لها معه بمثابة حظ سعيد.

وقالت جيهان الشماشرجي: "في بداية عملي مع هاني خليفة كنت متوترة لأنه كان يعيد المشاهد كثيرًا ويظهر استمرارًا في تصحيح التمثيل، ولكنه كان يأتي إليَّ ويعيد المشاهد مرتين أو ثلاث مرات دون رفع صوته، وهذا جعلني أتقبل الأمور بروية وتحسنت مهارتي تدريجيًا".

وواصلت جيهان الشماشرجي حديثها قائلة: "أشعر أن هاني خليفة يمتلك القدرة على تحويل ممثلين وإخراج أداء فريد، بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تصوير الفيلم، ورغم تطور أدائي حاليًا، إلا أنني عند مشاهدة الفيلم شعرت برغبة شديدة في أن أعبر له عن شكري، فقد كانت هذه تجربتي الأولى في عالم السينما".

وختمت جيهان الشماشرجي حديثها بقولها: "تجربة التخوف تأتي عندما تلتقي بشخص تحبه كثيرًا ولم تلتقِ به شخصيًا من قبل، وقد كانت هذه التجربة مع منى زكي، الإنسانة الجميلة التي تقدم دعمًا للجميع في موقع التصوير".