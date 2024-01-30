نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبة: عاطف الطيب راهن عليا في "ضد الحكومة".. وشعرت بالفخر في هذه اللحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة لبلبة عن عشقها للفن وتفانيها في خدمته، مشيرةً إلى دورها في فيلم "ضد الحكومة"، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية جومانا بو عيد في برنامج "يلا نحكي"، وأكدت قائلة: "كل الحب يتطلب تضحية، ولا يوجد حب دون تفانٍ. قررت تكريس حياتي للفن".

حول تعاونها مع المخرج الراحل عاطف الطيب في فيلم "ضد الحكومة"، أكدت لبلبة: "بدأت رحلتي مع فيلم "ضد الحكومة" إلى جانب أحمد زكي والمخرج عاطف الطيب، كانت لي الحظ الجيد أن عاطف الطيب كان يفضل تقديم تحديات للنجوم المعروفين وتغيير الأدوار، لاحظني في حفل وكنت غير معروفة آنذاك، وبعد أقل من شهرين، تلقيت عرضًا للمشاركة في الفيلم من المنتج سعد شنب. عندما قرأت الدور، شعرت بالخوف لأنه كان يحمل كلامًا جريئًا، عندما أعلم أحمد زكي بأنني سأقوم بدور محامية، أكد دعمه وثقته، وقال عاطف الطيب له: "سترى كيف ستتألق لبلبة في هذا الدور". وبهذا، نجح في رهانه".

وأكملت لبلبة: "تعاونت مع أحمد زكي لأول مرة في فيلم "ضد الحكومة". كنا نصور في المحكمة بمشاركة أكثر من 100 ممثل، وكانت هناك تحديات كبيرة، طلب مني أستاذ عاطف أن أظهر دمعة في لحظة معينة، وكان ذلك مشهدًا صعبًا جدًا، وطلبت المساعدة من الله لأتمكن من تقديمه بشكل طبيعي".

وتابعت لبلبة: "وبالفعل نجحت في ذلك، رغم الموافقة على أدائي، إلا أن أستاذ عاطف أبدى اعجابه وقال: "عملك كان عبقري"، مما جعلني أشعر بالفخر".