تحية إلى روح مختار بقاعة زياد بكير في الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية معرض بعنوان " تحية إلى روح مختار " للفنان يوسف محمد دعموم ويفتتح في السادسة مساء الأحد 4 فبراير ويستمر حتى السبت ١٠ فبراير.

معرض “ تحية إلى روح مختار”

يضم المعرض 15 لوحة منفذة بالألوان الزيتية وخلالها يعيد الفنان كبار الفنانين العالمين إلي الحياة مرة أخرى ويتخيل وجودهم وهم سلفادور دالي، فان جوخ وبيكاسو أثناء زيارة إلي متحف الفنان محمود مختار ويصور انطباعاتهم مع اختيارهم نماذج من المعروضات ليرسموها بطريقتهم واساليبهم الفنية الخاصة.

نبذة عن يوسف محمد دعموم

يذكر أن يوسف محمد دعموم فنان تشكيلي مصري درس ترميم الاثار وتخصص في

مجال ترميم اللوحات الزيتية وغيرها من العناصر الفنيه وشارك في معارض الحركة الفنية منذ عام 1996 حتى الان.

معرض “ تحية إلى روح مختار”

معرض “ تحية إلى روح مختار”

أعمال أخرى للأوبرا

فى إطار حرص وزارة الثقافة على نقل مختلف ألوان الفنون الجادة لأفراد المجتمع وبمناسبة مرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة العازفين جيمس شتراوس دي سيلفا (فلوت )، فيكتوريا كابرالوفا (تشيلو) والباريتون رضا الوكيل وذلك في الثامنة مساء السبت 3 فبراير على المسرح الكبير.