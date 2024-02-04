انت الأن تتابع خبر لحظة إيداع دنيا بطمة في السجن.. متهمة بالتشهير بشخصيات عامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد السوشيال ميديا مشاهد لـ لحظة إيداع دنيا بطمة في السجن، وتفاعلوا معها كثيراَ، وتم إلقاء القبض عليها بتهمة إنشاء حسابات على السوشيال ميديا والتشهير ببعض الفنانين والشخصيات العامة بالمجتمع.

لحظة إيداع دنيا بطمة في السجن

وجاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إيداع دنيا بطمة في السجن، وقال أحد المصادر أنه تم وضعها في سجن الوداية بمراكش حتى تمر عليها فترة العقوبة، وهذا بعدما تم القبض عليها يوم الأربعاء الماضي من خلال الشرطة القضائية، وكانت في سيارة بيضاء لتنقلها إلى السجن.

دنيا بطمة في السجن

وحرص الفنان المغربي سعد لمجرد على إظهار تضامنه مع دنيا بطمة، ونشر لها الكثير من الصور الخاصة بها على الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلاً “الله يفرج همك أختي دينا”، ووضع صورة قلب أبيض بجانبها.وقامت النيابة العامة المغربية بإصدار أمر بسرعة تنفيذ الحكم القضائي بالحبس النافذ بحق المغنية دنيا بطمة، وذلك داخل الملف الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”، والمحكمة الاستئنافية في مراكش كانت قد رفعت أثناء شهر يناير 2021، والعقوبة الابتدائية التي صدر بحقها لسنة حبس نافذ وغرامة وصلت لـ 10000 درهم.

وأعلنت صحيفة هسبريس المغربية أن هيئة الحكم أمرت بخفض العقوبة الحبسية التي صدرت في حق عائشة عياش إلى 6 أشهر حبس نافذاً، والعمل على تأييد الحكم الابتدائي الذي جاء في حق كلاً من ابتسام بطمة وشقيقتها دنيا وصوفيا شاكيري، وهي من القضايا التي اشتهرت مؤخراً في كافة أنحاء العالم أثناء الفترة الماضية.