أصالة تستكمل نجاح ألبومها وتطرح "عايشة حالة"

القاهرة - محمد ابراهيم - استكمالًا لنجاح ألبومها “لحقت نفسي” طرحت منذ قليل الفنانة أصالة نصري أحدث أعمالها الغنائية “عايشة حالة”، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ليواصل حصد نجاح ألبومها.

وحققت أغنية “عايشة حالة” نجاحًا كبيرًا فور طرحها على اليوتيوب، حيث حصدت أكثر من 25 ألف مشاهدة في أقل من 3 ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وكانت الأغنية من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء.

كلمات أغنية “عايشة حالة”

عايشة حالة قبل مِنَك

طول حياتي معيشتهاش

شُفت فيها وانتَ جَنبي

كل حاجة مشُفتهاش.

وَصَلتِني الجنة اللي انا مدخَلتهاش

عَرفتِني الحِلو اللى في الدنيادي بيك

لو ليا دعوة مُستجابة مَقولتهاش

دِلوقتي هَدعي ربنا انى ابقىَ ليك.

وابقىَ معاك

دايمًا مِتطَمِنة.. وبكلمة حنينة

حُبَك يفضَل يعيش طول الزمان.

والأيام

بُكره هتِثبِت قوي.. إنى بَحِبَك قوي

ومكانى معاك أكيد أفضَل مكان.

إنتَ عَندي ف حِتة تانية

مش مُجَرد إهتمام.

إنتَ مَصدَر السعادة

انتَ مِحوَر الكلام