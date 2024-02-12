أسعار تذاكر بوليفارد وورلد

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، ولكن تظل منطقة بوليفارد وورلد مفتوحة لكل الزائرين، سواء كانوا من داخل العاصمة أو خارجها.

تعتبر بوليفارد وورلد الجهة الأساسية في فعاليات موسم الرياض والأكثر زيارة، حيث تجمع بين حضارات وثقافات متنوعة وبها العديد من الخدمات.

أسعار تذاكر البوليفارد

سعر تذكرة أيام الأسبوع: 29 ريال.

سعر تذكرة نهاية الأسبوع: 58 ريال.

سعر تذكرة BLVD: 109 ريال.

سعر تذكرة BLVD Gold: 218 ريال.

سعر تذكرة BLVD VIP: 327 ريال.

سعر التذكرة العائلية BLVD Family: 520 ريال.

متاح الآن رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 التي تعد من أبرز الوجهات الترفيهية في موسم الرياض 2024، حيث توفر منطقة بوليفارد وورلد الرياض تجربة فريدة وممتعة للزوار من جميع الأعمار، وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأماكن الترفيهية المذهلة التي تساهم في إثراء تجربة الزوار، ونوفر لكم عبر موقع البديل رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد الرياض وأسعار التذاكر بالإضافة إلى أهم الفعاليات المقامة.