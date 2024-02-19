نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا عن تعاون مصر والسعودية: "بنعيش طفرة فنية وإعلامية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة يسرا، عن التعاون الفني بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين مبنية على المحبة والترابط الفني والإنساني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات "ليالي السعودية المصرية".

وقالت يسرا: "أنا فرحانة جدًا بالتعاون ده وحاسة أن هيكون في طفرة فنية وإعلامية وفي المزيكا والسينما، والتعاون ده كان لازم يحصل من زمان".

وأستكملت حديثها: "إوعى تصدق شوية التوقيعات اللي حصلت على السوشيال ميديا ده هبل، في محبة بين مصر والسعودية مالهاش آخر، وأكتر ناس بتحج المصريين، والترابط الفني بينا غير الفني والدولي والإنساني شيء مهم جدًا".

وتابعت: "السينما ضمير أمة ومراية الواقع ولما يكون عندك مشكلة جربي ادخلي فيلم واخرجي هتفكري فيها بطريقة تانية، وبعيد حساباتي صح بعد ما أتفرج على الأفلام".

حاضرين حفل ليالي سعودية مصرية

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل ليالي سعودية مصرية أبرزهم رامي جمال، يسرا، مدحت العدل، الفنانة نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، الفنان آسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، الفنان صلاح عبد الله، جومانا مراد، الفنان هشام ماجد، الإعلامي أحمد موسى، مصطفى بكري، غادة عادل، انجي علي، منى الشاذلي، حميد الشاعري، أحمد زاهر، محمد عبد الرحمن "توتا"، ليلى علوي، نيللي كريم، رامي صبري، محمد أنور، وعدد كبير من نجوم الفن الآخرين.

تفاصيل حفل ليالي سعودية مصرية

أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكون الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.