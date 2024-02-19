نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| هاجر الشرنوبي: المشكلات في "وبينا معاد 2" تمت معالجتها دراميًا.. وهذه رسالتي للعرسان في سنة أولى زواج (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتمير الفنانة هاجر الشرنوبي بقدرتها على جذب الجماهير إليها من خلال أدائها المميز في مسلسل "وبينا معاد" الجزء الثاني، الذي حقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن، وتستعد الشرنوبي لتقديم مسلسلات جديدة في شهر رمضان، حيث يتوقع أن تبهرنا بأداءها الرائع وتجسيد شخصيات متنوعة كما عودتنا دائمًا.

وحاور "دوت الخليج الفني" هاجر الشرنوبي لتكشف لنا عن كواليس تصوير مسلسلها "وبينا معاد" الجزء الثاني، والتحديات التي واجهتها خلال المسلسل، وتعاونها مع الفنان مدحت صالح، وأعمالها المقبلة المقرر عرضها في السباق الرمضاني المقبل 2024.

في البداية.. ما الذي حمسك لمسلسل "وبينا معاد"؟

أنا معجبة جدًا بتوليفة المؤلف إبراهيم حمودة والمخرج هاني كمال، حيث تمكنوا من خلق أعمال فنية تلامس قلوب الجمهور المصري، وقد أظهرا مهاراتهم الفنية في مسلسل "أبو العروسة" و"أولاد ناس". وأنا وافقت علي المسلسل دون تردد على المشاركة معهم في الجزء الأول من "بينا معاد" برغم من إني كانت ضيفة.

وكيف حضرتي لشخصية "هبة"؟

"أستعد لأداء جميع شخصياتي، ولكنني لم أعد أستعد لشخصية هبة، لأن العديد من الأزواج يواجهون مشاكل وتحديات كثيرة في السنة الأولى من الزواج.

كيف كان تعاونك مع الفنان محمد مهران والنجم مدحت صالح؟

سعيدة بالعمل مع محمد مهران وزوجة هي صديقتي المقربة، والبعض يرانا شبة بعض، والفنان مدحت صالح فنان عظيم وكبير، وبحب فريق المسلسل بأكمله.

حدثينا كواليس مسلسل "وبينا معاد" 2؟

"أنا بحب الكواليس والتفاصيل الدقيقة وراء الكاميرا، وكنت أستمتع كثيرًا بزيارة مواقع التصوير، وشعرت بحزن شديد لانتهاء المسلسل".

وما الرسالة التي توجهيها للعرسان في سنة أولى زواج؟

"انتظروا الرسالة التي يوجهها المسلسل في النهاية، ولكني أؤمن كهاجر، بأن كل شخص يتأثر بالبيئة والمجتمع والثقافة وطريقة التربية التي نشأ فيها، عندما يجتمع شخصان من ثقافات مختلفة، فإنهما قد يواجهان تحديات كبيرة ويحتاجان إلى التنازلات من أجل استمرار العلاقة، ويجب على كل شخص أن يسعى جاهدًا لتقديم ما يستطيع من أجل بناء حياة سعيدة".

ما هو القرار التي تتخذية إذا كنتي في موقف هبة؟

"أستعد للتفكير بشكل كبير جدًا في حال إذا كنت في موقف "هبة"، وسوف أكون على إستعداد للتنازلات قليلًا، لكني أحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير، وسوف أبذل كل ما في وسعي حتي نهاية.

هل واجهتك صعوبات فى تصوير مسلسل "وبينا معاد" 2؟

"تذكرت موقفًا صعبًا خلال إحدى المشاهد، حيث كانت أبكي وأضحك في نفس الوقت، وهذا صعب للغاية، وعلى الرغم من ذلك اكملت المشهد، وأشاد المخرج بأدائي ووصفني "بأن هايلة وعظيمة وقام الجميع بالتسقيف لي".

وكيف كانت ردود أفعال الجمهور؟

ردود أفعال الجمهور خطيرة ويتم توجيهي دائما علي السوشيال ميديا وفي الشوارع للقيام بأعمالي المنزلية، ولم يصدقوا أنه تمثيل فقط، واتلقي نصائح كثيرة من الناس بشأن طهي الطعام لزوجي.

هل يعتبر شخصية "هبة" من أهم أعمالك الفنية، وهل توقعتي نجاحها بهذا الشكل؟

"تعتبر بالتأكيد شخصية "هبة" من أهم أدواري الفنية التي قدمتها، ولم توقع إستجابة الجمهور لتلك الشخصية بهذا الشكل، مع تقديم الشكر لله على ذلك".

من وجة نظرك ما تقييمك للقضايا والمشكلات التي يناقشها المسلسل؟

"كل المشكلات الموجودة في المسلسل تم معالجتها دراميًا بشكل جيد، وسعيدة للغاية بانتشار المسلسل بشكل واسع، لأن انا كمشاهد عادي أحتاج إلى متابعة مثل هذه الأعمال".

وماذا عن دراما رمضان 2024؟

"سوف أشارك في عملين خلال رمضان المقبل، الأول مسلسل "إثبات نسب" للفنانة درة، ونبيل عيسي، والعمل الثاني الذي يحمل اسم "أمير العوامري" للفنان هاني سلامة، واتمني يحققون نجاحا كبيرا".