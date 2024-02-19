نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاف فواخرجي تثير الغموض في "مال القبان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عدد كبير من محبي الفنانة السورية سلاف فواخرجي أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "مال القبان"، والتي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، وسوف يتم عرضه على منصة شاهد وSBA

وبدأ البحث يتزايد بشكل مستمر عن شخصية سلاف فوخراجي هل تقوم بدور طيب أم شرير ومن هم أبطال العمل.

ويقدم "دوت الخليج الفني" لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسل "مال القبان"

وكشفت سلاف فواخرجي، في وقت سابث عن البوستر الرسمي لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "مال القبان"،

شاركت جمهورها بصورة البوستر ظهرت عليه منفردة مرتدية ملابس سوداء، تناسبت مع أجواء البوستر الذي خيم عليه الغموض، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

تعليقات الجمهور على منشور سلاف فوخراجي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات انتي فنانة متألقة وموهوبة، بالنجاح والتوفيق، الف مليون مبروك، المسلسل هيتعرض على قنوات ايه، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل مال القبان

ويضم مسلسل مال القبان عدد من النجوم وهم بسام كوسا، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي.



آخر أعمال سلاف فوخراجي

والجدير بالذكر آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.