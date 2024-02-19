بعد تصدره التريند.. ماجد المهندس يوجه الشكر لهؤلاء

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم السعودي ماجد المهندس تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرا لظهوره بحفل "ليال مصرية سعودية".

وأبدع المهندس، في أولى فقرات حفل "ليالي سعودية مصرية" المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بأغنية "الدنيا دوارة".



وكشف سعادته قائلًا: "سعيد ومتشرف بإحيائى حفلًا على المحفل الكبير دار الاوبرا المصرية، وبشكر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والمستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

أبرز الحاضرين في حفل "ليال مصرية سعودية"

توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بأولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، بدار الأوبرا المصرية منهم، آمال ماهر، منة شلبي، محمد ثروت ونجله، والفنانة هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن، محمد نور، عمرو منسى، وكريم محمود عبد العزيز.

وحضر كل من، هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، والهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفي.

وأيضًا الهضبة عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد أنور، وحسن الشافعى، وأكرم حسني، أشرف عبد الباقى، الإعلامي شريف عامر، المايستر نادر عباسي، شيكو، محمد عبد الرحمن توتا، محمد الحلو، خالج عجاج، الإعلامية منى الشاذلى، محمد علاء، حسام الحسينى، أحمد فهمي، سيد رجب، السيناريست مدحت العدل، رامى جمال.

كما حضر، كل من، النجم كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمى، نادية الجندي، نيللى كريم، يسرا، مي عز الدين، دينا الشربيني، صلاح عبد الله، هشام ماجد، المنتج جمال العدل، الفنان خالد الصاوى، الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي محمد الباز، وحسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجى، بيومى فؤاد، ليلى علوي، هيثم شاكر، ومصطفى كامل، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، والمخرج رامى امام، ومحمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.