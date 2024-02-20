انت الأن تتابع خبر "مسميها عوض ربنا وهي مسمياني هدية ربنا".. تعليق جديد من الفنان المصري "محمود عامر" على زواجه من شابة _فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان المصري محمود عامر البالغ من العمر 69 عاما، على زواجه من شابة تدعى الدكتورة رشا فرج.

وقال عامر خلال مقطع فيديو باللهجة العامية المصرية: "ربنا وضع في طريقي إنسانة تحتويني واحتويها بعيداً عن فارق السن بيننا".

وأبدى عامر استغرابه من الجدل المثار حول زواجه، قائلاً: الناس خلصوا مشاكلهم ومفيش غير محمود عامر اتجوز واحدة أصغر منه.

وأشار: زوجتي نعمة كبيرة أكرمني الله بها، متسائلا:"إيه اللي مزعل الناس من زواجي من شابة أصغر مني، وبعدين العمر مجرد رقم في شهادة الميلاد".

وأكمل: الدنيا انقلبت فجأة بسبب زواجي، مشيرا: قابلت زوجتي بنداء رباني واتفقنا إن هذه حياتنا وإننا نديرها بطريقتنا، وفق "القاهرة 24".

وتابع عامر: أنا مسمي زوجتي عوض ربنا وهي مسمياني هدية ربنا، وجاء ذلك بعدما أثار زواجه ضجة كبيرة بين جمهوره.