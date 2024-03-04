نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء يونس زوجة ماجد المصري في "زوجة واحدة لا تكفي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيماء يونس للمشاركة في سباق رمضان المقبل من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وهو المسلسل الذي يُعيدها للدراما الرمضانية، ونشرت شيماء البوستر الدعائي لها من المسلسل.

تفاصيل مسلسل زوجة واحدة لا تكفي



يأتي مسلسل زوجة واحدة لا تكفي ليلقي الضوء على تحديات الحياة الزوجية والأسرية، حيث يركز على قصة شخصية متشعبة تجمع بين الحب والصراعات.



ويتناول مسلسل زوجة واحدة لا تكفي مواضيع مهمة ومشاكل اجتماعية حساسة في إطار درامي، مثل التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتأثير القرارات الصعبة على مستقبل الأفراد.



وأعلنت مؤلفة العمل على صفحاتها الخاصة بــ "انستحرام" عن زوجات رشيد والذي يجسد دوره ماجد المصري، حيث تجسد شيماء أحد زوجاته في العمل.

أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي



المسلسل من بطولة هدى حسين، أيتن عامر، ونور الغندور، وسحر حسين، وماجد المصري، لولوة الملا فاطمة الصفي، أحمد إيراج، وأخرون تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.