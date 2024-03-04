براءة الفنانة علا غانم من اتهامها بالتعدي على طليقها بالسب والقذف

القاهرة - محمد ابراهيم - قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، ببراءة الفنانة علا غانم من اتهامها بالتعدي على طليقها بالسب والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين وأصدرت قرارًا بتغريم طليق الفنانة علا غانم، 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بلاغ علا غانم ضد طليقها

وفي نفس السياق كانت تقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهمت فيه طليقها بـ "السب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها"، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

وقررت النيابة العامة في القاهرة استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول، وأيضا تحريز الرسائل لفحصها وعرضها على خبير فني، قبل إحالته للمحكمة، وقامت المحكمة بتغريم طليق علا غانم، 20 ألف جنيه بتهمة السبّ والقذف.

أزمة علا غانم وزوجها

وكانت الفنانة علا غانم كشفت في وقت سابق كواليس أزمتها مع زوجها التي تصدرت السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الفنانة علا غانم في تصريحات صحفية: "هو بيقول إني اعتديت عليه الإدعاء دا غير صحيح أولًا عشان أنا معايا في البيت اتنين عمال فقط وأمي اللي فوق الـ ٧٠ سنة بس، إزاي هنعتدي عليه وعلى الناس اللي معاه اللي اقتحموا البيت".

وأضافت: "وهو لو كان بيته زي ما بيقول ليه يجيب كل الناس دي ويجي يقتحمه وليه يشيل تسجيل الكاميرات اللي هو دليل براءتي الوحيد، ازاي بيته؟! لا ده بيتي أنا.. ملكي أنا، مش بيته وهو لما بيقول إني حدفته بإزازة.. ده اتهام ليَّ وده ما حصلش.. دول الناس اللي معاه كانوا بينطوا من شباك العمال وأنا والاتنين اللي معايا العمال كنا بنحاول نحمي البوابة وأول ما نزلت لاقيت دم على وشه أصلًا يبقي إزاي اعتديت عليه".



وتابعت: "أنا بقالي 3 أيام في الشارع وهو قاعد هناك في البيت اللي بيدعي إنه بيته وهو بيتي أنا، لو كان بيته كان هيجيب كل الناس دي معاه ليه ويجيب المحامي بتاعه في البيت ليه".