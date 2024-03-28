شاهد.. الحلقة الـ18 من مسلسل "لانش بوكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق بعد قليل، أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “لانش بوكس” على قناة النهار، بطولة النجمة غادة عادل، وجميلة عوض.





وتستعد قناة النهار لعرض حلقات مسلسل “لانش بوكس” في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد في تمام الساعه الثالثة والنصف صباحًا كما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة وخمس واربعين دقيقة.





أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل لانش بوكس





شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل لانش بوكس، بترك مروان (المطرب شاهين) لبسمة ( غادة عادل) مبلغ ضخم من الأموال المزورة لتستكمل معه عمليات غسيل الأموال، فتضطر للقبول بعد حجز البنك على السيارات بمعرض نادر زوجها (احمد وفيق).

وتستعرض الحلقة اخبار بسمة لمريم (فدوى عابد ) وندى (جميلة عوض)، ثم ينشب خلاف بينها وبين الأخيرة، تفشل الصديقات في غسل الأموال بطريقتهن المعتادة، وتقنع بسمة - نادر باستغلال حصتها من المال في تجارته.









مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانشبوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.

قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.