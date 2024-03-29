نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبدالرازق تتعرض لحادث سير في صيد العقارب وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حظيت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق بردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر تعرض "عايدة" والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، لحادث سير مدبر لكنها نجت منه.

وعلى إثر الحادث طلب "حسن ضرغام" والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، من ابنه "مصطفى" والذي يقوم بدوره الفناه محمد على رزق، أن يصطحبه للمستشفى للاطمئنان على "عايدة".

وانهالت التعليقات فور عرض الحلقة حيث أعرب المتابعون عن حماستهم لاستكمال باقي حلقات المسلسل ومعرفة رد فعل "عايدة" بعد الحادث