نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. ملخص الحلقة 18 من مسلسل "قلع الحجر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة 18 من مسلسل قلع الحجر بإخبار كريمان أمها التراجع عن قرار اخذ البيت في الوقت الحالي حتى لا يلومها الناس، ولأن خالها فرماوي عنيد، لترد أمها عليها قائلة انا أعند.

تذهب أم الدكتور الراحل طارق إلى بيت روحية وتطلب منها الصلح بين العمامرة والشواكيش، لتترك الأمر لها.

تذهب روحية وحرازي إلى فرماوي ليطلب الصلح، لينفعل فرماوي على حرازي ويقوم بطرده، لينفعل حرازي عليه قائلًا انت اللي بدأت الحرب ومتشيلش ذنب ابنك لحد ثاني.

يقوم العمدة فرماوي بإخبار رجالة الجبل بحرق واشتعال الفتنة بين الشواكيش، لينفعل مدحت تيخة ويبحث للإنتقام من فعل ذلك.



وتنتهي الحلقة بذهاب فرماوي إلى رجالة الجبل لقتل حرازي، ثم تأتي بنت العمدة فرماوي إلى بيت عمتها روحية وتتحدث مع كريمان بشأن حبها لمهدي.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

